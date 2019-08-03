МОСКВА, 3 авг /ПРАЙМ/. Объем просроченной задолженности россиян по автокредитам за второй квартал текущего года снизился на 2% и достиг рекордно низких 48,5 миллиарда рублей, говорится в исследовании бюро кредитных историй "Эквифакс", которое есть в распоряжении РИА Новости.

Согласно данным компании, портфель кредитов с просроченной задолженностью свыше 90 дней снизился за второй квартал на 2%. При этом в течение первого квартала портфель оставался на уровне в 49,5 миллиарда рублей.

Количество просроченных автокредитов на 30 июня составило 108,4 тысячи, показатель сократился за квартал на 0,7%. Аналитики отмечают, что в конце прошлого года показатель находился на отметке в 106,6 тысячи кредитов, тем самым, за первое полугодие число "плохих" автокредитов выросло на 1,7%.

Эксперты напомнили, что пик просроченной задолженности в данном сегменте пришелся на первый квартал 2018 года. Тогда число плохих долгов по автокредитам достигло почти 140 тысяч кредитов на общую сумму в 100 миллиардов рублей.

По данным ЦБ, по итогам июня общий портфель розничных кредитов в стране продолжил рост, увеличившись за месяц на 1,4% — до 16,329 триллиона рублей. Ранее в субботу "Эквифакс" сообщил, что российские банки во втором квартале текущего года выдали россиянам 202,5 тысячи автокредитов на общую сумму 152 миллиарда рублей, что стало историческим максимумом.