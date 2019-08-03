ВАШИНГТОН, 3 авг /ПРАЙМ/. Санкции США против России в рамках дела Скрипалей включают ограничения на госдолг и требование Вашингтона к международным организациям не предоставлять кредиты Москве, говорится в заявлении госдепартамента.

"Второй раунд санкций будет включать следующее: США будут против выдачи любого кредита, финансовой или технической помощи России со стороны международных финансовых организаций, таких как Всемирный банк и Международный валютный фонд", — говорится в заявлении.

МВФ в настоящее время не осуществляет кредитование России, а Всемирный банк, где США играют ведущую роль, ограничил новые проекты на фоне разногласий Москвы и Вашингтона по Украине.

"(Санкции включают) запрет американским банкам на участие в первичном рынке российского суверенного долга, номинированного не в рублях, и на кредитование российского правительства не в рублях, а также дополнительные ограничения по лицензированию в рамках списка товаров и технологий министерства торговли (США)", — говорится в заявлении госдепа.