МОСКВА, 3 авг — ПРАЙМ. "Русфонд" получил 13,65 миллиона рублей в счет погашения долга в 21,6 миллиона рублей, тем самым наследники певицы Жанны Фриске полностью погасили долг перед организацией, сообщается на сайте "Русфонда".

Ранее сообщалось, что "Русфонду" вернули 7,98 млн рублей в счет погашения долга в 21,6 млн рублей родственниками певицы.

"Второго августа на счет "Русфонда" поступило 13 653 214 рублей – остаток долга наследников Жанны Фриске. Эти деньги были взысканы приставами по судебному решению 2017 года: наследники певицы обязаны были вернуть в фонд остаток денег, собранных на ее лечение и не израсходованных по назначению. Кроме того, с наследников взыскано и возвращено "Русфонду" 60 тысяч рублей в виде компенсации уплаченной фондом госпошлины", — говорится в сообщении.

Акция помощи певице была организована на "Первом канале" в программе "Пусть говорят" Андреем Малаховым, часть собранных денег пошла на лечение девяти онкобольных детей.

Спор из-за денег на лечение Фриске продолжается более двух лет. "Русфонд" утверждает, что перечислил на счет певицы 25,01 миллиона рублей, но в отчете о расходовании значатся только 4,12 миллиона. Семья певицы отвергает претензии. По данным "Русфонда", после смерти певицы ее родственники отказались представить подтверждение, что пожертвования были потрачены на оплату медицинских услуг.

В 2017 году суд вынес решение о взыскании с родителей Фриске более 21 миллиона рублей, выделенных "Русфондом" на лечение певицы.

Фриске получила известность благодаря участию с 1996 года в составе группы "Блестящие". В 2003 году она начала успешную сольную карьеру. Фриске ушла из жизни в июне 2015 года после длительной борьбы с раком головного мозга.