МОСКВА, 4 авг /ПРАЙМ/. Закон о страховании жилья от чрезвычайных ситуаций вступил в силу в РФ в воскресенье, 4 августа. В рамках закона регионы смогут разработать собственные программы добровольного страхования жилья, а граждане — получить госгарантии полного возмещения его стоимости.

Сейчас определены 14 регионов, где программы могут заработать быстрее всего: Московская область, Санкт-Петербург, Ленинградская, Тверская, Свердловская, Тюменская, Новосибирская, Белгородская и Омская области, а также Забайкальский, Пермский, Красноярский, Краснодарский и Хабаровский края.

Похожая программа успешно работает в Москве уже более 20 лет. По данным департамента городского имущества Москвы, это "наиболее массовый вид добровольного страхования в городе: на условиях системы застраховано более 2 миллионов квартир". В более чем 80% случаев граждане делали страховые взносы через платежки ЖКХ. В среднем затраты москвичей на страхование квартиры составили 92 рубля в месяц, указывает департамент. Согласно программе, районы города закреплены за конкретными страховщиками. Такая схема может впоследствии заработать и в регионах.

Согласно приказу Минфина, в перечень покрываемых рисков будет обязательно входить гибель жилья в результате ЧС. Также можно приобрести допзащиту на случай повреждений жилого помещения из-за ЧС, либо на случай гибели и повреждений из-за иных событий — например, локального пожара, не носящего массовый характер, взрыва газа, залива соседей, падения летательных аппаратов.

Правительство РФ в апреле установило долю участия страховщиков в возмещении ущерба: при гибели жилья страховщик выплачивает 300-500 тысяч рублей, суммы сверх этого доплачиваются из бюджетных средств. В остальных случаях доля участия страховщика может составлять от 30 до 95%, остальное — за регионом. Размер возмещения определяется исходя из площади помещения, умноженной на среднюю стоимость квадратного метра в регионе.

Плюс региональных программ не только в гарантии самих выплат, но и в появлении удобного механизма получения возмещения, считает директор по розничному страхованию "АльфаСтрахования" Александр Горин. "Страховой механизм позволит ускорить процесс получения выплат и нового жилья пострадавшими в результате ЧС, а единая база по страхованию жилья АИС "Жилье", разрабатываемая Всероссийским союзом страховщиков ВСС — минимизировать сбор необходимых документов для получения компенсации", — сказал он.

Самым простым способом заключения договора и ежемесячной оплаты страховки считается внесение соответствующей строки в квитанции ЖКХ. По оценкам ВСС, стоимость страховки от ЧС и бытовых рисков по региональной программе составит около 150-200 рублей в месяц (или 1800-2400 рублей в год), а страхование исключительно от ЧС может обойтись примерно в 300-350 рублей в год. Для сравнения — обычный полис страхования квартиры стоит 5-7 тысяч рублей в год.

АКЦЕНТ НА РОСТ

В настоящий момент проникновение страхования жилья в РФ находится на очень низком уровне. По оценкам ВСС, он составляет всего 7,3%, однако союз ожидает, что запуск региональных программ поможет увеличить долю застрахованного жилья до 20% в течение 2020 года.

Эксперты страховой компании "Согласие" также провели свой анализ, получив немного большую, но все еще неутешительную цифру — 11%. При этом в ряде западных стран застраховано 90% жилой недвижимости. Как пояснил агентству РИА Новости директор департамента андеррайтинга и управления продуктами компании Андрей Ковалев, одна из основных причин тому — слабая осведомленность населения РФ как о страховых продуктах, так и о возможных рисках.

"Конечно, принятый закон вряд ли даст резкий прирост сборов. Жители городов-миллионников, где практически никогда не бывает природных катастроф, массово страховаться не пойдут. Тем не менее, закон выполнит важную задачу — он поможет популяризации страхования домов и квартир. Хотя этот вид страхования будет добровольным, сама инициатива и ее развитие в регионах окажет положительное влияние на страхование имущества физлиц в целом", — добавил Ковалев.

О том, что основной задачей в самом начале должно стать проникновение страхования, рост числа полисов, а не страховая премия, заявлял и вице-президент ВСС Евгений Уфимцев. "Вполне возможно, что на первом этапе средняя премия будет значительно ниже, потому что часть программ будет запускаться по самому минимуму (стоимости — ред.). Конечно, на первом этапе мы основной свой KPI ставим в штуках договоров", — пояснял он.

ВСС ожидает активного участия и инициативы региональных властей. Уфимцев напомнил, что заметных успехов в борьбе с мошенничеством в ОСАГО удалось достичь именно после включения местных властей в эту борьбу.

Ковалев из "Согласия" также отмечает, что успех в каждом конкретном регионе будет зависеть от того, как региональные власти подойдут к продвижению этого вида страхования. Все же в компании сделали свой прогноз по возможным сборам страховщиков — по мнению "Согласия", закон может принести около 5 миллиардов рублей премий в год.