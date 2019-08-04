МОСКВА, 4 авг /ПРАЙМ/. Россияне во втором квартале стали брать в банках большие суммы на ипотеку — за квартал показатель вырос на 4%, до 2,6 миллиона рублей, говорится в исследовании бюро кредитных историй "Эквифакс" и Национальной ассоциации профессиональных коллекторских агентств (НАПКА), которое имеется в распоряжении РИА Новости.

Согласно информации экспертов, средняя сумма ипотечного кредита в апреле-июне текущего года выросла до 2,6 миллиона рублей против 2,5 миллиона рублей в первом квартале. Аналитики указывают, что данный показатель стабильно растет уже седьмой квартал подряд.

Кроме того, во втором квартале вырос к январю-марту и объем выданных ипотечных кредитов — на 4,7%, до 294,9 миллиарда рублей. Однако в годовом выражении показатель уменьшился: так, объемы ипотечного кредитования в апреле-июне снизились по отношению к аналогичному периоду прошлого года на 6,3%.

Показало снижение год к году и количество выданных российскими банками ипотек. Во втором квартале 2019 года россияне взяли 114,8 тысячи кредитов, что меньше показателя за апрель-июнь прошлого года более чем на 20%. По сравнению с первым кварталом 2019 года показатель вырос всего на 0,9%, или на 958 ипотечных кредитов.

По данным ЦБ, российские банки в первом полугодии 2019 года выдали 1,26 триллиона рублей ипотечных кредитов, что на 3,5% меньше результата аналогичного периода прошлого года. Совокупный ипотечный портфель в России достиг по итогам полугодия 7 триллионов рублей, увеличившись с начала года на 10,2%.