МОСКВА, 4 авг — ПРАЙМ. Глава МИД Украины Павел Климкин заявил, что через несколько лет половина населения республики будет жить в других государствах, покинув страну.

"То, что происходит сейчас, когда миллионы украинцев за рубежом, считаю, что за несколько лет примерно будет так — половина украинцев будет здесь, а половина — там", — сообщил министр в Киеве, передает издание "Обозреватель".

При этом Климкин подчеркнул, что граждане Украины — это "самая большая ценность", которая есть.