МОСКВА, 4 авг /ПРАЙМ/. Прогнозы относительно числа россиян, которые могут остаться без работы из-за невостребованности, относятся к теме футурологии, хотя потенциально такая возможность есть, заявил РИА Новости секретарь, зампред Федерации независимых профсоюзов России Александр Шершуков.

Ранее депутат Госдумы Олег Шеин в беседе с изданием "Ура.ру" сообщил, что в будущем в России станут не востребованы около 15 миллионов россиян, работающих в сферах, где не нужно образование.

"Это все относится к теме все-таки футурологии", — сказал Шершуков. Он привел в пример таксистов, которые работают в сфере услуг. "Сейчас, допустим, "Яндекс" разрабатывает по аналогии с Google такси без водителей. Потенциально это лишение работы большого количества людей. Это действительно есть. Но пока прогнозировать точно относительно количества людей, которые потенциально останутся без работы это все-таки очень рано", — пояснил Шершуков.

Он также отметил, что это касается не только сферы услуг, но и, например, промышленности, поскольку в ряде отраслей тоже происходят некоторые сокращения из-за улучшения технологий на производстве. "Такие отрасли действительно есть, но говорить о 15 миллионах людей — это очень вариант апокалиптический", — заметил Шершуков.

По его словам, профсоюзы видят проблему не столько в сокращении людей, сколько в том, будут ли созданы рабочие места в смежных отраслях, и в том, будет ли налажена нормальная коммуникация с людьми, которые останутся работать. По его словам, сфера обслуживания — сложная с точки зрения создания профсоюзов и легализации трудовых отношений. "Вопрос не только в том, что сокращается количество рабочих мест в данной отрасли. Вопрос в том, возникают ли они в смежных отраслях,… и качество рабочих мест, которые возникают в смежных отраслях. Они легальные? Они достойно оплачиваемые?" — добавил Шершуков.

Глава Минтруда Максим Топилин ранее, выступая на региональном консультативном форуме "Деловой двадцатки" (B20) на тему "Будущее рынков труда", призывал не пугать людей исчезновением профессий и ростом безработицы вследствие цифровизации экономики.