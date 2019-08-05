МОСКВА, 5 авг — ПРАЙМ. Международное рейтинговое агентство Fitch сохранило долгосрочные рейтинги дефолта эмитента (РДЭ) Греции в национальной и иностранной валютах на уровне "BB-", прогноз стабильный, говорится в релизе агентства.

Краткосрочные РДЭ страны в обеих валютах подтверждены на уровне "B", рейтинг странового потолка — на отметке "BBB-".

"Рейтинг Греции на уровне "BB-" поддерживается высоким уровнем дохода на душу населения, который заметно превышает медиану уровней "BB" и "BBB". Профиль общего госдолга Греции является исключительно благоприятным и налогово-бюджетные показатели за последние три года были лучше по сравнению с аналогичными странами с рейтингом "BB", — говорится в сообщении. Показатели государственного управления также значительно лучше по сравнению с аналогичными странами, считают аналитики агентства.

Среди слабых сторон агентство отмечает среднесрочный прогноз роста экономики, крайне высокий уровень проблемных кредитов в банковском секторе и высокий чистый внешний долг.

Агентство пересмотрело прогноз роста ВВП Греции в текущем году до 1,9% с 2,3% на фоне более слабых, чем ожидалось, статданных за первый квартал. В следующем году рост экономики страны составит 2,2%, считают аналитики агентства, а в 2021 году — 2%.