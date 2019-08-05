МОСКВА, 5 авг — ПРАЙМ. Международное рейтинговое агентство S&P Global Ratings (S&P) сохранило долгосрочный суверенный кредитный рейтинг Турции в иностранной валюте на уровне "B+", прогноз стабильный, говорится в релизе агентства.

Долгосрочный рейтинг страны в национальной валюте сохранен на отметке "BB-", краткосрочные рейтинги в обеих валютах подтверждены на уровне "B".

"Внешние риски рефинансирования остаются высокими, но ослабление денежно-кредитной политики Федеральной резервной системы (ФРС) США помогает не допустить непосредственного давления, поддерживая потоки капитала в развивающиеся рынки", — сообщает агентство.

Аналитики агентства считают, что, несмотря на бюджетные стимулы ранее в текущем году, власти страны по-прежнему имеют бюджетное пространство для маневра, учитывая сравнительно низкий чистый госдолг и ограниченное участие нерезидентов на внутренних рынках капитала.

Стабильный прогноз отражает мнение агентство о том, что экономика и банковская система Турции справятся с существующими проблемами в течение следующего года, несмотря на отсутствие скоординированных и опережающих политических мер.

По мнению S&P, в текущем году экономика Турции снизится на 0,5%, тогда как в 2020-2022 годах рост ВВП страны составит по 3,2%.