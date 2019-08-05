МОСКВА, 5 авг — ПРАЙМ. Индекс деловой активности (PMI) в сфере услуг РФ в июле вырос до 50,4 пункта с 49,7 пункта в июне, говорится в сообщении исследовательской организации Markit.

Значение индекса выше 50 пунктов указывает на рост экономической активности, ниже — на ее спад. По оценке исследовательской организации, рост показателя после снижения до 49,7 пункта в июне (ниже критической отметки в 50 баллов впервые с января 2016 года) свидетельствует о частичном улучшении рыночной конъюнктуры в российской сфере услуг.

Как отмечает Markit, увеличение объемов производства в основном объяснялось увеличением объемов новых заказов и привлечением новых клиентов. Тем не менее, темпы роста были значительно ниже среднего показателя по серии (с 2001 года) и тенденции прошлого года.

"Сектор услуг в июле продемонстрировал небольшой отскок: деловая активность и новые заказы вернулись на территорию роста. Тем не менее, спрос со стороны как зарубежных, так и внутренних клиентов был приглушенным. Соответственно, компании не были заинтересованы в увеличении рабочих мест, поскольку занятость сократилась максимальными темпами с начала 2016 года", — прокомментировала экономист IHS Markit Шиан Джонс.

При этом совокупный индекс объемов производства составил 50,2 пункта, превысив июньский показатель 49,2 пункта.

"На совокупном уровне приглушенный спрос сказался на общем росте, поскольку объемы новых заказов продолжали падать. Занятость сократилась максимальными темпами с апреля 2016 года, поскольку рост деловой активности был незначительным", — добавила Джонс.