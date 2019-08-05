МОСКВА, 5 авг — ПРАЙМ. Индекс доверия инвесторов в зоне евро в августе опустился до минус 13,7 пункта с минус 5,8 пункта в июле, обновив минимум с октября 2014 года, свидетельствуют данные исследовательской группы Sentix.

Аналитики, опрошенные агентством Рейтер, полагали, что индикатор снизился только до минус 6,9 пункта. Показатель снижается три месяца подряд.

Индекс текущих экономических условий уменьшился до минус 7,3 пункта с 1,8 пункта в июле, что стало наименьшим значением с января 2015 года. Индекс экономических ожиданий в зоне евро в отчетном месяце упал до минус 20 пунктов с минус 13 пунктов месяцем ранее, что обновив минимум с августа 2012 года.

Sentix также сообщила, что индекс доверия инвесторов к крупнейшей экономике зоны евро — Германии — в августе упал до минус 13,7 пункта с минус 4,8 пункта в июле, что стало минимальным уровнем с августа 2009 года. Индекс текущих экономических условий в стране опустился до минус 5,5 пункта с 7 пунктов в июле, а индекс экономических ожиданий — до минус 21,5 пункта с минус 16 пунктов. Эти показатели обновили минимумы с марта 2010 и июля 2012 года соответственно.

Индекс доверия инвесторов Sentix рассчитывается одноименной исследовательской группой. Он отражает уровень доверия инвесторов к экономическим перспективам региона. Рост индекса свидетельствует о положительных тенденциях в экономике. Снижение индекса негативно влияет на фондовый рынок зоны евро. Текущее исследование проводилось 1-3 августа 2019 года, в нем приняли участие 930 инвесторов.