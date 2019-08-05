СМИ: Власти Китая распорядились приостановить импорт сельхозпродукции из США
МОСКВА, 5 авг — ПРАЙМ. Китайское правительство обратилось к государственным предприятиям страны с распоряжением приостановить импорт сельскохозяйственной продукции из США, пишет агентство Блумберг со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.
По их словам, китайские государственным агропромышленные компании уже выполнили данное поручение — они "уже перестали покупать сельхозпродукцию в США, и теперь ожидают результатов торговых переговоров между США и КНР".
Агентство отмечает, что данный шаг предпринят властями КНР после того, как президент Дональд Трамп пообещал ввести с 1 сентября пошлины в размере 10% на китайские товары стоимостью 300 миллиардов долларов. Официальный представитель МИД КНР Хуа Чуньин в ответ на это заявление Трампа сказала, что Китай предпримет необходимые ответные меры, если США введут новые пошлины на китайские товары, и Вашингтон должен осознавать последствия своих действий.
Трамп озвучил свое решение по пошлинам после того, как представители США вернулись из Китая, где 30-31 июля прошел очередной раунд торговых переговоров. По оценке Трампа, диалог носил конструктивный характер.
https://1prime.ru/state_regulation/20190805/830216806.html