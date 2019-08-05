ПЕКИН, 5 авг — ПРАЙМ. Заявления США о том, что Китай не закупает американскую сельхозпродукцию, являются безосновательными, заявил секретарь парткома Государственного комитета по развитию и реформам КНР Цун Лян.

В начале июля президент США Дональд Трамп заявил, что Китай подводит США и не закупает сельскохозяйственную продукцию, как обещал. Китай ранее заявлял, что готов начать активно наращивать импорт американской сельскохозяйственной продукции и энергоресурсов для сокращения дисбаланса в торговле.

"Что касается недавних заявлений американской стороны относительно того, что Китай не закупает сельскохозяйственную продукцию из США, то это – безосновательная критика", — заявил Цун Лян в интервью Центральному телевидению Китая.

Ранее в понедельник агентство Блумберг со ссылкой на источники сообщило, что власти Китая дали распоряжение государственным предприятиям страны приостановить импорт сельскохозяйственной продукции из США. Это решение было принято после того, как Трамп пообещал с 1 сентября ввести пошлины в размере 10% на китайские товары стоимостью 300 миллиардов долларов.

Цун Лян заявил, что китайские предприятия уже закупили у США сою и другую сельхозпродукцию. Однако по некоторым наименованиям сельхозпродукции сделки еще не завершены, и основная причина — в неконкурентоспособности их цены.

"Что касается закупок американской сельхозпродукции, то мы в настоящее время активно выполняем подписанные ранее соглашения по ввозу американской сои. После встречи в Осаке в конце июня в Китай было отправлено более 2,27 миллиона тонн сои из США. Ожидаем, что в августе будет еще судно с 2 миллионами тонн", — рассказал представитель ведомства. По его словам, оставшиеся 300 тысяч тонн из контракта на 14 миллионов тонн прибудут в Китай в сентябре.

Чиновник рассказал, что с 19 июля китайские предприятие запросили цены на американскую сою, сорго, пшеницу, кукурузу и другую сельхозпродукцию. По состоянию на 2 августа стороны заключили сделки на покупку 130 тысяч тонн сои, 120 тысяч тонн сорго, 75 тысяч тонн соломы, 60 тысяч тонн пшеницы, 25 тысяч тонн хлопка и другой сельхозпродукции. По словам представителя ведомства, китайские предприятия направили запрос в комитет по тарифам Госсовета КНР, чтобы эти закупленные товары были освобождены от повышенных ввозных пошлин.

Он добавил, что основная проблема, препятствующая доступу американской сельхозпродукции на китайский рынок, кроется в повышенных пошлинах и торговой войне, которая сделала неконкурентоспособными американские товары в КНР.