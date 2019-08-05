МОСКВА, 5 авг — ПРАЙМ. "Разогреть" российскую экономику до темпов роста, хотя бы близких к 3% в год, не смогут ни реализация национальных проектов, ни снижение инфляции вкупе со смягчением денежно-кредитной политики, свидетельствую данные консенсус-прогноза института "Центр развития" НИУ ВШЭ.

Институт "Центр развития" НИУ ВШЭ в период с 19 по 29 июля провел очередной квартальный опрос профессиональных прогнозистов относительно их видения перспектив российской экономики в 2019–2020 годах и далее до 2025 года. В опросе приняли участие 25 экспертов из России и других стран.

"Ни уверенность в скором достижении инфляционного таргета Банка России (4% в год), ни ожидаемое снижение ключевой ставки (еще на 0,25 п.п. в этом году, примерно на 0,5 п.п. в следующем и на 0,25-0,5 п.п. в 2024–2025 годах), ни, наконец, реализация намеченных национальных проектов не смогут, согласно консенсус-прогнозу, "разогреть" российскую экономику до темпов, хотя бы близких к 3% в год", — говорится в документе.

ВВП РФ вырастет в текущем году, согласно консенсус-прогнозу, на 1,1%, в 2020-2021 годах — на 1,7%, в 2022 году замедлится до 1,6%, в последующие два годы вырастет на 1,7% и 1,8%, в 2025 году рост составит 2%. "Еще более определенно, чем раньше, 2%-ный рост предстает как фактически максимально возможный для российской экономики (и то – в достаточно отдаленной перспективе)", — отмечают авторы исследования.

По мнению независимых аналитиков, отсутствие заметной реакции на снижение реальной процентной ставки (консенсус-прогноз исходит из постепенного снижению ключевой ставки ЦБ к 2025 году до 6,06%), может объясняться возможным "замедлением мировой экономики вследствие разгорающихся торговых войн, а также целым рядом нерыночных факторов, начиная от низкого качества российских институтов и кончая антироссийскими санкциями". При этом эксперты ожидают достаточно стабильного курса рубля и нефтяных цен.

"Таким образом, большинство экспертов ожидает достаточно спокойной ситуации в финансовом секторе при стагнации – в реальном (для развивающейся экономики, каковой является Россия, темпы ниже 2% трудно не счесть стагнацией). Два прогнозиста предсказывают рецессию в 2022–2023 годах, но пока их точка зрения не разделяется большинством экспертного сообщества", — заключают авторы исследования.

Официальный прогноз Минэкономразвития по росту ВВП на 2019 год составляет 1,3%. По базовому прогнозу ведомство ожидает ускорение роста экономики до 2% в 2020 году и 3,1% в 2021 году. В июне премьер-министр России Дмитрий Медведев отмечал, что возрастающие инвестиции по национальным проектам в будущем дадут свой эффект, но правительству необходимы дополнительные меры для того, чтобы разогреть экономику уже в этом году.