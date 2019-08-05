МОСКВА, 5 авг — ПРАЙМ. Ачинский глиноземный комбинат остановил работу в связи со взрывами на военном складе в Красноярском крае, сообщил РИА Новости представитель "Русала", владеющего комбинатом.

"В связи со сложившейся ситуацией на АГК создан штаб для оперативного реагирования. Для обеспечения безопасности сотрудников было принято решение остановить все работы и эвакуировать сотрудников. На комбинате оставлен лишь минимальный персонал, необходимый для обеспечения безопасности предприятия.", — сообщил РИА Новости представитель "Русала".

Ранее в правительстве края сообщили, что в 17.00 (13.00 мск) на складе хранения артиллерийских боеприпасов в войсковой части, расквартированной в 5 километрах от поселка Каменка Ачинского района, произошел пожар и взрывы. Губернатор вылетел на место ЧП. Идет эвакуация жителей близлежащих деревень.

Ачинский глиноземный комбинат "Русала" мощностью 1,069 миллиона тонн глинозема в год запущен в эксплуатацию в 1970 году, является крупнейшим глиноземным предприятием России. По данным "Русала", численность персонала комбината составляет около 3,7 тысячи человек.