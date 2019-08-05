МОСКВА, 5 авг — ПРАЙМ. Индекс деловой активности в сфере услуг США в июле опустился до 53,7% с июньского уровня в 55,1%, свидетельствуют данные американского Института управления поставками (Institute for Supply Management, ISM).

Аналитики, опрошенные агентством Рейтер, ожидали роста индикатора до 55,5%.

Индекс занятости в секторе услуг страны в июле вырос до 56,2% с уровня июня в 55%.

Основанный в 1915 году ISM — крупнейшая в мире ассоциация специалистов по поставкам, его членами являются свыше 40 тысяч менеджеров. Индекс деловой активности в сфере услуг рассчитывается ежемесячно путем опроса менеджеров, занятых в этом секторе.