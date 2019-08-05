ПЕКИН, 5 авг — ПРАЙМ. Китай не собирается делать курс юаня инструментом реагирования на торговый конфликт США, а недавняя волатильность курса китайской валюты вызвана внешними факторами неопределенности, заявил в понедельник глава Народного банка Китая (ЦБ) И Ган.

Ранее в понедельник ЦБ Китая на фоне решения США ввести новые повышенные пошлины на китайские товары опустил курс юаня к доллару до минимума с декабря прошлого года – до 6,9225 за доллар.

"В последнее время многие валюты девальвировали по отношению к доллару, курс юаня также оказался под определенной степенью влияния, эта волатильность вызвана и определяется рынком", — говорится в опубликованном заявлении И Гана на сайте ЦБ.

Он подчеркнул, что Китай, являясь ответственным государством, будет уважать свои обещания относительно валютного курса, данные во время саммита G20.

"Китай будет придерживаться режима валютного курса, который будет определяться рынком, не будет использовать курс для целей конкуренции, так же как не будет использовать валютный курс в качестве инструмента реагирования на торговый конфликт или на другие внешние события", — заявил И Ган.

Он также подчеркнул, что Народный банк Китая на протяжении длительного времени прилагает максимум усилий для того, чтобы поддерживать курс юаня на рациональном стабильном уровне. По его словам, в настоящее время курс юаня находится на подходящем уровне.

"Несмотря на то, что в последнее время под влиянием внешних факторов неопределенности в курсе юаня наблюдается определенная волатильность, однако мы сохраняем полную уверенность в том, что юань продолжит становиться твердой валютой", — добавил глава китайского ЦБ.