МОСКВА, 5 авг — ПРАЙМ. Ачинский НПЗ "Роснефти", расположенный в Большеулуйском районе Красноярского края, работает в штатном режиме, сообщил журналистам представитель завода.

По данным правительства региона, в 17.00 (13.00 мск) на складе хранения артиллерийских боеприпасов в войсковой части, расквартированной в 5 километрах от поселка Каменка Ачинского района Красноярского края, произошел пожар и взрывы. Идет эвакуация жителей близлежащих деревень. Кроме того, жители Ачинска на личном транспорте эвакуируются в сторону Красноярска.

"Ачинский НПЗ работает в штатном режиме. Отгрузка продукции потребителям железнодорожным транспортом осуществляется по графику", — сообщил представитель завода.

Ачинский НПЗ — единственное крупное нефтеперерабатывающее предприятие в Красноярском крае. Завод был введен в 1982 году, в 2007 году его приобрела "Роснефть".