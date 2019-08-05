КИЕВ, 5 авг — ПРАЙМ. Доходы общего фонда государственного бюджета Украины в январе-июле 2019 года составили 22,6 миллиарда долларов, что составило 97,4% от росписи, дефицит составил 42,5 миллиона долларов, сообщила пресс-служба минфина.

"По оперативным данным Госказначейской службы Украины общий фонд государственного бюджета в январе-июле 2019 года был выполнен с дефицитом в сумме 1,1 миллиард гривен (42,5 миллиона долларов — ред.), тогда как специальный фонд сведен с профицитом в 8,7 миллиарда гривен (336 миллиона долларов — ред.)", — сообщила пресс-служба министерства финансов.

Основными причинами доходов ниже плановых стали: разница в фактических макроэкономических показателях и заложенных в бюджет, в частности курса гривны, введенные льготы по импорту отдельных товаров, а также ограничения правительством Российской Федерации экспорта ряда товаров в Украину, говорится в сообщении.