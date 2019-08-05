МОСКВА, 5 авг — ПРАЙМ. Минэкономразвития РФ подготовило законопроект о создании национальной системы управления данными (НСУД). Текст документа размещен на портале проектов нормативных правовых актов.

По законопроекту органам власти, ЦБ РФ и ряду крупнейших госкомпаний предстоит перейти на системную организацию работы полного цикла обработки государственных данных — в таких областях, как формирование, изменение, хранение, использование, удаление и преобразование государственных данных.

При этом положения законопроекта не будут распространяться на негосударственные данные, на данные, составляющие государственную и коммерческую тайну, и иную информацию ограниченного доступа, предусмотренную законодательством.

"Система позволит органам исключить причины неэффективности государственного управления вследствие снижения количества ошибок, связанных с низким уровнем полноты, достоверности и оперативности получения государственных данных. Организации, присоединившиеся к системе, получат возможность повышения управляемости бизнеса за счет использования оперативных, актуальных и достоверных государственных данных, а также за счет снижения неоправданной и избыточной административной (отчетной) нагрузки на представителей бизнеса и некоммерческого сектора", — поясняется в документе.

Граждане же получат возможность доступа к данным, будут не только знать, какая информация о них известна государству, но и принимать решение относительно ее раскрытия для бизнеса, поясняется в документе.

В июне представитель пресс-службы проектного офиса по реализации нацпрограммы "Цифровая экономика" Аналитического центра при правительстве РФ сообщал РИА Новости, что рабочая группа по нормативному регулированию при автономной некоммерческой организации "Цифровая экономика" одобрила законопроект по созданию национальной системы управления данными (НСУД).

Законопроект по созданию НСУД разрабатывается в рамках федерального направления "Нормативное регулирование цифровой среды" нацпрограммы "Цифровая экономика". Концепция НСУД была представлена руководителем аналитического центра при правительстве РФ Владиславом Онищенко в ноябре прошлого года. Ее полноценный запуск запланирован на 2021 год.

В мае на заседании правительства премьер-министр России Дмитрий Медведев заявил, что национальная система управления данными заработает в 2022 году.