МОСКВА, 5 авг /ПРАЙМ/. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев освободил Георгия Каламанова должности заместителя главы Минпромторга по собственному желанию, следует из распоряжения правительства, опубликованного на сайте кабинета министров.

"Освободить Каламанова Георгия Владимировича от должности заместителя министра промышленности и торговли Российской Федерации в связи с переходом на другую работу", — говорится в распоряжении.

Каламанов занимал должность заместителя министра промышленности и торговли РФ с 2010 года. Кроме того, он является почетным работником топливно-энергетического комплекса РФ, а в 2018 году был награжден почетной грамотой президента России.