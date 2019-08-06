МОСКВА, 6 авг /ПРАЙМ/. Российское продовольственное эмбарго празднует первую круглую дату — ему исполняется пять лет. За это время российские производители не просто смогли наладить выпуск качественных продуктов, но, как отмечают опрошенные РИА Новости эксперты, успешно конкурировать с импортными товарами. Что ждет отечественные продукты дальше? По всей видимости — зарубежные рынки.

Президент РФ Владимир Путин 6 августа 2014 года подписал указ, запрещающий импорт в Россию некоторых видов сельхозпродукции, сырья и продовольствия из стран, которые ввели антироссийские санкции: США, государств ЕС, Канады, Австралии и Норвегии. На следующий день правительство утвердило список запрещенной продукции: под запрет попали мясо, колбасы, рыба и морепродукты, овощи, фрукты, молочная продукция.

По мере сохранения санкций Запада, Россия также продлевала и свои ответные меры. Пока запрет на поставки иностранных продуктов действует до конца 2020 года.

"В целом процесс импортозамещения можно назвать успешным. Введение Россией продовольственного эмбарго способствовало росту производства отечественных продуктов", — отмечает исполнительный директор Ассоциации производителей и поставщиков продовольственных товаров РФ ("Руспродсоюз") Дмитрий Востриков.

ПРОДОВОЛЬСТВЕННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ

Действительно, за последние пять лет Россия смогла существенно увеличить производство многих продуктов. Минсельхоз РФ отмечал, что благодаря импортозамещению Россия достигла и превзошла пороговые значения Доктрины продовольственной безопасности по ряду ключевых продуктов питания.

В частности, удельный вес российского зерна и зернобобовых культур в общем объеме ресурсов внутреннего рынка по итогам 2018 года составил 99,4%, что выше порогового значения Доктрины в 95%, сахара — 95,7% (порог — 80%), растительного масла — 81,5% (против 80%), мяса и мясопродуктов — 92,8% (против 85%). Почти соответствует целевому показателю в 95% показатель по картофелю (94,7% в 2018 году).

Вырос и выпуск многих других продуктов. По данным Минсельхоза, производство тепличных овощей в российских сельхозорганизациях выросло до 1,1 миллиона тонн в 2018 году с 615 тысяч тонн в 2013 году, птицы — до 6,1 миллиона тонн с 3,5 миллиона тонн, сыров — до 472,6 тысячи тонн с 344,7 тысячи тонн.

"Общая доля российских продуктов питания на прилавках сетей сегодня превышает 80%. В то время, как до введения Россией контрсанкций доля импортных продуктов превышала треть. При этом доля некоторых товаров отечественного производства достигла 95-100%. Это основные продукты питания, такие как хлеб, мясо, сахар, крупы, макароны, яйца", — указывает Востриков.

При этом, продолжает он, за годы контрсанкций отечественным компаниям удалось наладить производство большинства видов продуктов, по вкусу и качеству не уступающих импортным. Поскольку доставлять российские товары можно быстрее, чем зарубежные, потребители могут получить продукты по более выгодным ценам. "Этот фактор играет ключевую роль в условиях нерастущих доходов населения", — добавляет эксперт.

ПОДДЕРЖКА ОТ РУБЛЯ

Впрочем, на развитие внутреннего производства повлияли не только ограничения сами по себе. Гендиректор аналитического агентства Infoline Иван Федяков указывает, что необходимо объективно оценивать степень влияния самого продэмбарго и степень влияния обесценения рубля.

"Напрямую они были не связаны, просто произошли одновременно. Могу сказать, что если бы не произошло обесценения, наш рынок был бы захламлен контрафактом, который все равно поступал бы к нам, и эффективность продэмбарго была бы весьма ограничена. Поэтому надо расставить точки над "i": не продэмбарго так сильно помогало нашим производителям заняться активным импортозамещением, а в большей степени обесценение рубля", — добавляет Федяков.

Президент Всероссийской ассоциации рыбохозяйственных предприятий, предпринимателей и экспортеров (ВАРПЭ) Герман Зверев также отмечает, что на состояние рыбного рынка наибольшее влияние оказало ослабление рубля и, как следствие, резкое удорожание импортной рыбопродукции, нежели сокращение импортных поставок.

"По итогам 2018 года импорт рыбопродукции составил 491,9 тысячи тонн на сумму 1,8 миллиарда долларов. Он снизился на 44% по объему и на 37% по стоимости в сравнении с "рекордным" уровнем 2013 года. Бесспорно, продуктовое эмбарго открыло российским рыбакам новые рыночные ниши, сегодня они напрямую работают с сектором переработки и торговыми сетями", — отметил президент ВАРПЭ.

ЗАГРАНИЦА НАМ ПОМОЖЕТ

Следующим этапом после насыщения внутреннего рынка отечественными продуктами закономерно становится их экспорт. Гендиректор Infoline указывает: российские производители все больше хотят выходить на зарубежные рынки, причем не только с сельскохозяйственным сырьем.

"Даже по пищевой брендовой продукции наблюдается очень хороший рост поставок в Казахстан — это и молоко, и мясо, и кондитерские изделия. Не надо также забывать, что производственная цепочка выстроилась таким образом, что многие транснациональные компании имеют производство в России и поставляют продукцию за рубеж. Сейчас это экономически выгодно", — добавляет Федяков.

Кроме того, по его словам, большим потенциалом с точки зрения поставок обладает Китай, который "стал приоткрывать" свой рынок для России. "Если резюмировать, дальнейшая перспектива развития российских производителей продуктов питания — это уже даже не попытка быть конкурентоспособными по отношению к импортной продукции, а готовность конкурировать на внешних рынках со своей продукцией. Она должна быть и по цене, и по качеству, и по другим потребительским свойствам абсолютно конкурентоспособна на мировом уровне", — заключает собеседник агентства.

В "Руспродсоюзе" также считают, что стоит делать ставку на развитие экспорта, причем речь идет о наращивании экспорта продуктов глубокой степени переработки. В частности, по мнению союза, у России есть все шансы совершить прорыв по экспорту растительных белков.

"Если государство профинансирует российские разработки отечественного промышленного оборудования по разделению муки на крахмал и белково-обогащенный концентрат, то через несколько лет мы вполне сможем предложить мировому рынку альтернативу соевому белку — растительный белок, производимый из пшеницы, овса, проса", — считает Востриков.