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ВАШИНГТОН, 6 авг /ПРАЙМ/. США признали Китай страной, манипулирующей валютой, и будут работать с МВФ для устранения "несправедливого преимущества", полученного Китаем за счет снижения курса юаня к доллару до минимума с декабря прошлого года, говорится в распространенном во вторник заявлении минфина США.

Ранее в понедельник ЦБ Китая на фоне решения США ввести новые повышенные пошлины на китайские товары опустил курс юаня к доллару до минимума с декабря прошлого года – до 6,9225 за доллар.

"Министр (финансов Стивен) Мнучин под руководством президента (США Дональда) Трампа признал сегодня Китай манипулятором валютным курсом. В результате этого решения министр Мнучин будет вести обсуждение с Международным валютным фондом, чтобы устранить несправедливое конкурентное преимущество, созданное последними действиями Китая", — сказано в документе.

Там отмечается, что отнесение страны к числу валютных манипуляторов является одной из обязанностей главы минфина в соответствии с Всеобщим законом об иностранной торговле и конкурентоспособности от 1988 года. В частности, министр должен оценить, имеется ли факт манипулирования курсом валюты к американскому доллару, чтобы не допустить корректировки платежного баланса или получения нечестного конкурентного преимущества в международной торговле.

"В последние дни Китай предпринял ряд конкретных шагов по девальвированию свой валюты, сохраняя при этом существенные резервы иностранной валюты, несмотря на активное использование подобных инструментов в прошлом. Контекст этих действий и неправдоподобие обоснования стабильности китайского рынка подтверждают, что целью девальвации китайской валюты является получение нечестного конкурентного преимущества в международной торговле", — сказано в заявлении минфина.

По мнению американского ведомства, Китай нарушает данные в рамках G20 обязательства воздержаться от такой девальвации.

"Министерство финансов продолжает призывать Китай повысить прозрачность курса китайской валюты и операций и целей управления резервами", — говорится в документе.

Глава Народного банка Китая (ЦБ) И Ган ранее заявил, что Китай не собирается делать курс юаня инструментом реагирования на торговый конфликт США, а недавняя волатильность курса китайской валюты вызвана внешними факторами неопределенности.