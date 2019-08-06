ВАШИНГТОН, 6 авг /ПРАЙМ/. Президент США Дональд Трамп подписал указ о блокировке активов властей Венесуэлы в юрисдикции США, включив в этот список центральный банк страны и государственную нефтяную компанию PDVSA, говорится в распространенном во вторник Белым домом тексте документа.

"Вся собственность и доли в собственности властей Венесуэлы, которые находятся в США, или окажутся впоследствии в США, или находятся или окажутся в дальнейшем в собственности или под контролем любого (физического или юридического – ред.) лица из Соединенных Штатов, являются заблокированными", — сказано в документе.

Под "властями Венесуэлы" в указе понимаются "государство и правительство Венесуэлы, любое политическое подразделение, ведомство или их структуры, включая Центральный банк Венесуэлы и PDVSA".

Блокировка активов вступает в силу с 5 августа, сказано в документе.