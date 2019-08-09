МОСКВА, 9 авг — ПРАЙМ. ВВП Японии во втором квартале 2019 года, по первой оценке, поднялся на 0,4% к предыдущему кварталу, свидетельствуют данные правительства страны.

Аналитики, опрошенные агентством Рейтер, ожидали роста только на 0,1%. В первом квартале рост показателя составил на 0,7%.

В годовом исчислении ВВП страны в апреле-июне также увеличился — на 1,8%. Эксперты прогнозировали рост показателя на 0,4%.

Увеличение личного потребления, на которое приходится до 60% ВВП Японии, составило 0,6%, как и ожидали аналитики.

Объем государственных инвестиций в отчетном периоде поднялся на 1% в квартальном выражении, частных — вырос на 1,5%. Экспорт уменьшился на 0,1% в квартальном выражении, а импорт — вырос на 1,6%.