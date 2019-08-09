ВВП Японии во II квартале вырос выше, чем ожидалось
МОСКВА, 9 авг — ПРАЙМ. ВВП Японии во втором квартале 2019 года, по первой оценке, поднялся на 0,4% к предыдущему кварталу, свидетельствуют данные правительства страны.
Аналитики, опрошенные агентством Рейтер, ожидали роста только на 0,1%. В первом квартале рост показателя составил на 0,7%.
В годовом исчислении ВВП страны в апреле-июне также увеличился — на 1,8%. Эксперты прогнозировали рост показателя на 0,4%.
Увеличение личного потребления, на которое приходится до 60% ВВП Японии, составило 0,6%, как и ожидали аналитики.
Объем государственных инвестиций в отчетном периоде поднялся на 1% в квартальном выражении, частных — вырос на 1,5%. Экспорт уменьшился на 0,1% в квартальном выражении, а импорт — вырос на 1,6%.
https://1prime.ru/state_regulation/20190809/830227066.html