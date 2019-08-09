МОСКВА, 9 авг — ПРАЙМ. Минпромторг РФ не одобрил заявление компании "Сименс технологии газовых турбин" на заключение специального инвестиционного контракта (СПИК) на локализацию газовой турбины большой мощности, пишет в пятницу газета "Ведомости" со ссылкой на представителя Минпромторга.

О необходимости создания российской турбины заговорили после того, как четыре турбины SGT5-2000Е, изготовленные по заказу "Технопромэкспорта" (принадлежит "Ростеху") для ТЭС в Тамани, были изменены и установлены на Балаклавскую и Таврическую ТЭС в Крыму. Siemens выступал против поставок своего оборудования на полуостров из-за санкций ЕС, пытался признать договоры на поставку турбин недействительными и требовал вернуть оборудование. Суды эти жалобы не удовлетворили.

В компании "Сименс технологии газовых турбин" (СТГТ) 65% принадлежит Siemens, 35% – "Силовым машинам" Алексея Мордашова. По словам представителя Минпромторга, заявление на СПИК возвращено компании на доработку до того момента, когда правительство утвердит перечень современных технологий, по которым могут заключаться такие контракты.

СТГТ – единственный производитель больших газовых турбин в России. Компания подала заявление на инвестконтракт 2 июля. Он должен позволить газовым турбинам СТГТ получить статус "Сделано в России", а предприятию – статус российского производителя. За это компания обязуется к середине 2023 года довести локализацию турбины SGT5-2000E до 90%, включая компоненты "горячего тракта" (лопатки, газораспределитель и камеры сгорания).

Однако 2 августа президент РФ одобрил поправки в закон "О промышленной политике", меняющие механизм СПИКа. Его основная задача сместилась с привлечения инвестиций на разработку и внедрение передовых технологий, перечень которых будет утверждаться правительством, рассказал представитель Минпромторга. Предприятия могут направлять собственные предложения, какие технологии должны войти в этот перечень. "Производство больших газовых турбин точно войдет в список, поскольку эта технология нужна России", – считает человек в крупной энергостроительной компании. После утверждения перечня СТГТ рекомендовали оценить соответствие проекта новому механизму.

Siemens известно об этих изменениях, сказал представитель компании. "Пока мы не получили официального ответа от Минпромторга по нашему заявлению. На текущий момент все ранее озвученные планы остаются в силе", — сообщил он.

Кроме того, в конце июля правительство ограничило возможность компаний с иностранным капиталом более 50% получить статус российской для больших газовых турбин, отмечает газета. Без этого нельзя использовать турбину на проектах модернизации ТЭС по договорам предоставления мощности (ДПМ, гарантируют доходность инвестиций через повышенные платежи потребителей). По этой программе в 2022–2031 годах планируется обновить 41 ГВт мощностей на 1,9 триллиона рублей.

Если Siemens хочет участвовать в программе модернизации, ему придется пожертвовать контролем в СТГТ, считает директор Фонда энергетического развития Сергей Пикин: "Скорее всего, им придется заручиться поддержкой крупного игрока, который имеет возможность лоббировать интересы компании".