КИЕВ, 9 авг — ПРАЙМ. Потребительские цены на Украине в июле снизились на 0,6%, это уже второй месяц дефляции подряд, следует из данных Государственной службы статистики.

"Потребительские цены в июле 2019 года по сравнению с июнем 2019 года снизились на 0,6%, с начала года выросли на 3,0%", — говорится в сообщении ведомства.

В июне дефляция составила 0,5%. Годом ранее в июле также было зафиксировано снижение потребительских цен — на 0,7%.

По итогам 2018 года инфляция на Украине составила 9,8%. Государственный бюджет на 2019 год сверстан исходя из прогноза по инфляции в 7,4%. При этом Нацбанк Украины ожидает более сильного замедления в текущем году — до 6,3%.