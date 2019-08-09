МОСКВА, 9 авг — ПРАЙМ. Саудовская Аравия смягчила требования, предъявляемые к качеству импортной пшеницы, Россия получила возможность поставок этой культуры в королевство, сообщили РИА Новости в пресс-службе Россельхознадзора.

"Мы получили официальное подтверждение от Саудовской Аравии о смягчении требований к ввозимой пшенице", — сказали в пресс-службе.

В четверг агентство Рейтер сообщило, что Зерновая организация Саудовской Аравии (Saudi Grains Organization, SAGO) откажется от требования по нулевому содержанию клопа-черепашки в импортируемой пшенице. По данным агентства, начиная со следующего тендера к закупкам планируется допустить пшеницу, в которой доля поврежденного зерна не превышает 0,5%.

Саудовская Аравия является одним из ведущих покупателей российского ячменя. Ранее Россия направила в страну пробную партию пшеницы для анализа с целью начать поставки и этой культуры. Основная проблема заключается в требованиях Саудовской Аравии по фитосанитарному контролю, а именно в нулевом содержании так называемого клопа-черепашки в зернах.