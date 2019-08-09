МОСКВА, 9 авг /ПРАЙМ/. Международное рейтинговое агентство Fitch повысило рейтинг России с уровня "BBB-" до "BBB", прогноз стабильный, сообщается в пятницу в пресс-релизе агентства.

"Повышение рейтинга дефолта эмитента России отражает следующие ключевые стимулы и их относительный вес. Россия укрепила заслуживающую доверия устойчивую политическую базу, которая обеспечивает улучшенную макроэкономическую стабильность, снижает влияние зависимости от цен на нефть в экономике и поддерживает повысившуюся стойкость к внешним потрясениям", — сообщается в пресс-релизе.