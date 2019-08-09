МОСКВА, 9 авг /ПРАЙМ/. Агентство Fitch, повысив рейтинг России, фактически вернулось к своей же оценке уровня кредитного риска РФ 2014 года, до понижения рейтинга на фоне санкций, заявил журналистам первый вице-премьер, министр финансов Антон Силуанов.

Международное рейтинговое агентство Fitch в пятницу повысило рейтинг России с уровня "BBB-" до "BBB", прогноз стабильный.

"Мы приветствуем решение рейтингового агентства Fitch Ratings повысить долгосрочный кредитный рейтинг России на следующую ступень "инвестиционного" уровня "ВВВ" со стабильным прогнозом. Фактически, агентство вернулось к своей же оценке уровня кредитного риска страны 2014 года, до понижения рейтинга на фоне вводимых в отношении России внешних ограничений", — сказал он.

В феврале РФ вернула инвестиционный рейтинг у всех агентств "большой тройки". Тогда Moody's повысило суверенный рейтинг России до инвестиционного "Baa3" со спекулятивного "Ba1", прогноз стабильный. Рейтинг от Fitch находился на уровне "BBB-" с позитивным прогнозом. S&P 20 июля подтвердило рейтинг России на инвестиционном уровне "BBB-", прогноз стабильный.