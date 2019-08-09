МОСКВА, 9 авг /ПРАЙМ/. Повышение рейтинга РФ агентством Fitch является очередным подтверждением адаптации российской экономики к вызовам и способности выйти на более высокие темпы роста, заявил журналистам первый вице-премьер РФ, министр финансов Антон Силуанов.

Международное рейтинговое агентство Fitch повысило рейтинг России с уровня "BBB-" до "BBB", прогноз стабильный.

"Это решение является очередным подтверждением того, что российская экономика полностью адаптировалась к существующим вызовам и способна выйти на более высокие темпы роста. Не может не радовать, что высокое качество проводимой в стране макроэкономической, бюджетной, денежно-кредитной политики позволило вернуть рейтинг страны на этот уровень", — сказал он.

В феврале РФ вернула инвестиционный рейтинг у всех агентств "большой тройки". Тогда Moody's повысило суверенный рейтинг России до инвестиционного "Baa3" со спекулятивного "Ba1", прогноз стабильный. Рейтинг от Fitch находился на уровне "BBB-" с позитивным прогнозом. S&P 20 июля подтвердило рейтинг России на инвестиционном уровне "BBB-", прогноз стабильный.