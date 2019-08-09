МОСКВА, 9 авг /ПРАЙМ/. Россия рассчитывает, что решение Fitch станет логичным основанием для повышения рейтинга страны остальными агентствами "большой тройки", заявил журналистам первый вице-премьер РФ, министр финансов Антон Силуанов.

Международное рейтинговое агентство Fitch в пятницу повысило рейтинг России с уровня "BBB-" до "BBB", прогноз стабильный.

"Мы рассчитываем, что решение Fitch станет логичным основанием для повышения суверенного кредитного рейтинга России остальными агентствами "большой тройки", — сказал он.

Силуанов добавил, что агентство отмечает устойчивое состояние платежного баланса страны, значительный объем накопленных резервов и низкий уровень государственного долга. Он отметил, что, по мнению аналитиков Fitch, проводимая в России последовательная экономическая политика позволяет обеспечить макроэкономическую стабильность, снизить влияние на экономику колебаний цен на энергоносители и повысить устойчивость к внешним шокам. Агентство полагает, что указанные факторы в значительной степени нивелируют негативный эффект от нарастающего санкционного давления со стороны Запада.