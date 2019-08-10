Принятые властями меры позволят России справляться с санкциями - Fitch
МОСКВА, 9 авг /ПРАЙМ/. Международное рейтинговое агентство Fitch считает, что принятые властями меры позволят России справляться с санкциями.
"Fitch считает, что двойной профицит России, низкий госдолг, налоговые активы и большие иностранные валютные резервы означают, что она смогла бы справиться с санкциями", — говорится в пресс-релизе.
Агентство "не считает вероятными санкции США, которые будут препятствовать обслуживанию существующего суверенного долга России или помешают российским банкам проводить операции в долларах США".
https://1prime.ru/state_regulation/20190810/830230038.html