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МОСКВА, 9 авг /ПРАЙМ/. Международное рейтинговое агентство Fitch повысило рейтинг России с уровня "BBB-" до "BBB", прогноз стабильный, сообщается в пятницу в пресс-релизе агентства.

"Повышение рейтинга дефолта эмитента России отражает следующие ключевые стимулы и их относительный вес. Россия укрепила заслуживающую доверия устойчивую политическую базу, которая обеспечивает улучшенную макроэкономическую стабильность, снижает влияние волатильности цен на нефть на экономику и поддерживает повысившуюся стойкость к внешним потрясениям", — сообщается в пресс-релизе.

Согласно релизу, агентство считает, что "усилившийся комплекс мер России, подкрепляемый более гибким обменным курсом, сильной приверженностью таргетированию инфляции и благоразумной налоговой стратегии и ее устойчивый налоговый и внешний баланс" помогут "справиться с повышенным риском санкций".