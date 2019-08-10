МЕХИКО, 10 авг /ПРАЙМ/. Бразильский Petrobras начал процесс продажи 11 мелководных месторождений углеводородов в бассейне Campos, так называемый Кластер Гарупа, сообщила компания.

В том числе проданы будут трубопроводы и предприятия по производству в рамках проекта. Речь идет о месторождениях Anequim, Bagre, Cherne, Congro, Corvina, Malhado, Namorado, Parati, Garoupa, Garoupinha и Viola, в которых Petrobras владеет 100%.

Добыча на них за последние 12 месяцев составляла 19,6 тысячи баррелей нефтяного эквивалента в день.

Кроме того, Petrobras сообщает о завершении продажи компании 3R Petroleum e Participacoes доли в семи месторождениях в бассейне Potiguar, так называемый кластер Макау (месторождения Aratum, Macau, Serra, Salina Cristal, Lagoa Aroeira, Porto Carao и Sanhacu) за 191 миллион долларов.

Petrobras владеет 100% во всех проектах, кроме Sanhacu, где доля госкомпании составляет 50%. Добыча на проектах – 5,8 тысячи баррелей нефтяного эквивалента в сутки.

Компания Petrobras, оказавшаяся в центре коррупционного скандала, находится в процессе крупномасштабной реструктуризации и распродажи активов, чтобы расплатиться с долгами. Предприятие заявляло, что планирует получить почти 27 миллиардов долларов до 2023 года за счет продажи части активов в рамках бизнес-плана, нацеленного на сокращение долга.