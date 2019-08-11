МОСКВА, 11 авг — ПРАЙМ. Роскомнадзор направил в адрес компании Google письмо с требованием принять меры по недопущению рекламирования несанкционированных (незаконных) массовых мероприятий на принадлежащем компании видеохостинге YouTube, говорится в сообщении ведомства.

"По имеющейся информации, ряд структур, имеющих YouTube-каналы, приобретают у YouTube рекламные инструменты (такие как push-уведомления) с целью распространения информации о несанкционированных (незаконных) массовых мероприятиях, в том числе направленных на срыв выборов федерального и регионального значения", — отмечает Роскомнадзор.

При этом, отмечает ведомство, такие push-уведомления поступают, в том числе, пользователям, которые не подписаны на YouTube-каналы данных структур.

"В случае непринятия Google мер реагирования Российская Федерация будет расценивать это как вмешательство в суверенные дела государства, а также враждебное воздействие и воспрепятствование проведению демократических выборов в России, оставляя за собой право на адекватную реакцию, подчеркивается в письме", — говорится в сообщении Роскомнадзора.