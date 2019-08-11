КРАСНОЯРСК, 11 авг — ПРАЙМ. Прямое движение поездов под Ачинском, где произошел взрыв на складе боеприпасов, пока не восстановлено, измененное расписание сохранится и в понедельник, сообщили РИА Новости в пресс-службе Красноярской железной дороги.

"Движение поездов в зоне ЧС не восстановлено. Поезда по-прежнему идут в обход. Более того, измененное расписание будет сохранено и завтра", — сказал собеседник агентства.

Ранее в пресс-службе РЖД сообщали, что движение поездов по участку Ачинск 2 – Назарово приостановили после взрыва снаряда. Был поврежден путь, но его быстро восстановили. При этом движение поездов было перенаправлено в объезд.

В первый раз взрывы и пожар произошли на складе в Ачинском районе 5 августа, возгорание было ликвидировано 6 августа. Из населенных пунктов, расположенных в радиусе 20 километров от места происшествия, эвакуировали более 16 тысяч человек. Новые взрывы на военном складе в Ачинском районе прогремели вечером 9 августа. По данным Минобороны, детонацию зарядов вызвало попадание молнии, это, по сведениям администрации региона, произошло при разминировании. По уточненным данным, при взрывах 5 и 9 августа всего пострадали 31 человек, из них один погиб. В данный момент пожар потушен.