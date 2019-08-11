МОСКВА, 11 авг /ПРАЙМ/. Золотовалютные резервы России в ближайшее время могут впервые за восемь лет превысить запасы Саудовской Аравии, передает агентство Блумберг.

Таким образом, Россия выйдет на четвертое место в мире по золотовалютным запасам, после Китая, Японии и Швейцарии.

"Впервые за восемь лет резервы Банка России в денежных средствах, золоте и ценных бумагах вот-вот превысят запасы Саудовской Аравии, демонстрируя рычаги давления Кремля на переговорах основных производителей нефти о том, как сокращать производство", — говорится в сообщении.

За последние четыре года российские золотовалютные резервы выросли на 45% и достигли в июне 518 миллиардов долларов, а резервы Саудовской Аравии сокращаются и составили 527 миллиардов долларов на июнь, сообщает агентство.

В том время как Эр-Рияд "истощает резервы" на расходы в социальной сфере на фоне падения цен на нефть, Россия "ужесточила бюджетную политику и сохраняет профицит на фоне опасения новых санкций".