ВЛАДИВОСТОК, 12 авг /ПРАЙМ/. Индийских инвесторов пригласили участвовать в совместных проектах в фармацевтической отрасли, осваивать месторождения полезных ископаемых, участвовать в алмазогранильных проектах и развивать нефтегазовые и электроэнергетические проекты на Дальнем Востоке, сообщил РИА Новости представитель министерства по развитию Дальнего Востока и Арктики.

Представительная делегация Индии во главе с министром торговли и промышленности Пиюшем Гоялом прибыла на Дальний Восток в преддверии V Восточного экономического форума.

На сессии по фармацевтике участники обсудили возможности локализации производства индийских лекарственных препаратов в России, создание российско-индийских предприятий на базе существующих заводов и новых, а также использование преференциальных режимов ТОР и свободного порта. Также обсуждалась возможность создания центров по разработке новых лекарств и совместные исследования на базе научных институтов Дальнего Востока.

По словам Нургалиевой, российским компаниям также интересна поставка отечественного медицинского оборудования в Индию. Глава республики Бурятия Алексей Цыденов пригласил индийских предпринимателей рассмотреть возможность инвестирования в регион.

На сессии "Алмазы, уголь и цветные металлы на Дальнем Востоке России: возможности для роста" был сделан акцент не на добыче, а на огранке алмазов. В сессии приняли участие 13 компаний. Агентства Дальнего Востока по привлечению инвестиций и поддержке экспорта обещало индийским инвестором сопровождение в запуске проектов и поиску российских партнеров.

В рамках свободного порта Владивосток уже работает индийская компания "Кей Джи Кей" (KGK). В сентябре 2017 года она открыла в городе первую фабрику по огранке алмазов. Еще один проект по огранке алмазов готовит к запуску во Владивостоке компания "М. Суреш Владивосток". Запуск производства планируется в ближайшие полтора года. Плановый объем инвестиций – 4,7 миллиона долларов.

Также в ходе встречи был отмечен интерес к участию в проектах по добыче коксующегося и энергетического угля проявляет тройки крупнейших индийских компаний, также ряд компаний интересует добыча базовых металлов, необходимых, в частности, для автомобилестроения, в том числе и для аккумуляторов для электромашин.

Акцент на сессии был сделан на Магаданской области. В регион уже зашли индийские инвесторы. Компания "Тата Пауэр" (Tata Power) уже реализует проект по освоению Крутогоровского угольного месторождения в Соболевском районе Камчатского края.

В рамках отраслевой секции обсуждалась возможности совместной работы на трех угольных месторождениях: каменного угля – Хайрюзовское и Гореловское, а также Корфское буроугольное месторождение.

Реализация конкретных проектов будет более детально обсуждаться на пятом Восточном экономическом форуме.

В сессии "Энергетика АТР" представили российских компаний ПАО "Новатэк", ПАО "НК Роснефть", "Силовые машины", ПАО "РусГидро" обсудили поставки сжиженного природного газа (СПГ) в Индию из ДФО. В том числе крупные проекты по строительству морских перегрузочных комплексов СПГ ПАО "Новатэк" в Мурманской области и на Камчатке мощностью более 20 миллионов тонн в год каждый.

ПАО "НК Роснефть" рассматривает возможность создания арктического кластера, который сможет обеспечить 80 миллионов тонн грузопотока по Северному морскому пути до 2024 года.

К 2030 году Индия может стать вторым по величине потребителем газа в АТР после Китая. Индийский рынок имеет значительные перспективы стать важным для России с точки зрения поставок СПГ. Правительство Индии ставит перед собой сверхамбициозные задачи и по увеличению к 2022 году установленных мощностей возобновляемых источников энергии до 175 ГВт8 и атомной энергетики – до 10 ГВт9.