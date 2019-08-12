ТУРКМЕНБАШИ (Туркменистан), 12 авг — ПРАЙМ. Россия в ближайшее время ратифицирует конвенцию о правовом статусе Каспийского моря, подписанную лидерами прикаспийских государств год назад на саммите в Актау, заявил председатель правительства РФ Дмитрий Медведев.

"Ровно год назад — 12 августа 2018 года — подписана конвенция о правовом статусе Каспийского моря. Россия намерена ратифицировать этот документ в самое ближайшее время", — сказал Медведев в ходе первого Каспийского экономического форума, проходящего в эти дни в Туркмении.

Год назад главы стран Каспийской пятерки подписали в казахстанском городе Актау конвенцию о правовом статусе Каспийского моря — исторический для региона документ, работа над которым велась более двадцати лет, с 1996 года. Подписи под конвенцией поставили президенты России, Азербайджана, Ирана, Казахстана и Туркмении. Документ закрепляет за пятью государствами исключительные и совершенные права на Каспийское море, ответственное освоение и использование его недр и других ресурсов.