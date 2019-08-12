МОСКВА, 12 авг — ПРАЙМ. Заявлений на перевод пенсионных накоплений на 1 июля текущего года подано почти в семь раз меньше, чем за тот же период 2018 года, только 81,6 тысячи, сообщил председатель правления Пенсионного фонда России Антон Дроздов.

"На 1 июля подано 81,6 тысячи заявлений на смену страховщика. Это почти в семь раз меньше, чем было подано за тот же период прошлого года,— 530 тысяч заявлений", — рассказал он газете "Коммерсант".

Дроздов отметил, что 90% заявлений были поданы в электронном виде через Единый портал госуслуг. По его словам, из почти 82 тысяч заявлений около 8 тысяч поданы в письменной форме, всего десять заявлений из них — по доверенности. Около 38% заявлений поданы на переход из ПФР в негосударственные пенсионные фонды, 62% — между частными фондами. При этом 98% заявлений поданы на досрочный переход.

Как отметил председатель фонда, за первое полугодие ПФР принял 2,15 миллиона запросов на информирование о сумме потерь инвестиционного дохода, но около 82 тысяч человек все равно подали заявления на перевод пенсии.

"То есть, видимо, это те люди, которые, несмотря ни на что, приняли решение о досрочном переходе", — предположил Дроздов.