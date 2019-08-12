МОСКВА, 12 авг — ПРАЙМ, Наталья Карнова. Народный банк Китая сообщил о том, что готовится выпустить собственную криптовалюту. По данным СМИ, эксперты регулятора работают над этим с прошлого года, и сейчас криптовалюта "близка к выпуску". Однако конкретных сроков пока не называется. Впрочем, слухи о китайской криптовалюте циркулируют уже не первый год, и закономерно, что рано или поздно она должна появиться.

В настоящее время стран, использующих национальную криптовалюту, очень немного. В большинстве случаев, даже при лояльном отношении к "виртуальным деньгам", регуляторы не спешат выпускать их самостоятельно, прежде всего, из-за отсутствия мирового опыта обращения с ними.

Наиболее одиозный пример – Венесуэла, выпустившая собственную криптовалюту El Petro с привязкой к цене барреля местной нефти. Однако это не особо помогает ее экономике, находящейся в затяжном кризисе. Собственную криптовалюту разработала Белоруссия – она называется "талер", ее курс не зависим от белорусского рубля и ее можно майнить. Подобные эксперименты проводят и в арабском мире. Так, в начале этого года центробанки Саудовской Аравии и ОАЭ выпустили криптовалюту Aber. Новая монета станет главным средством расчета между двумя странами.

Тонкость в том, что Китай принадлежит к многочисленной категории стран, в которых хождение любых криптовалют ограничено. В сентябре 2017 года Народный банк Китая запретил проводить ICO (Initial Coin Offering) — первоначальное размещение цифровых монет, которое проводят компании, желая привлечь капитал. В отличие от IPO (первичного размещения акций), вместо акций они выпускают цифровые "токены" (монеты). Инвестором может стать каждый, у кого есть криптовалютный кошелек на любой платформе. ЦБ Китая отнес ICO к незаконному виду привлечения средств, который может быть связан с такой деятельностью как финансовая афера и пирамиды.

НОВОЕ ЛИЦО ЮАНЯ

По мнению опрошенных "Прайм" экспертов, никакого противоречия здесь нет. Китай запретил хождение частных денег и привлечение капитала через цифровые аналоги ценных бумаг – ICO, но необходимо различать независимые криптовалюты, зависимые от частных денег, и государственные, которые де-факто дублируют государственную валюту. Последние могут принимать любой вид: от золотых монет до последовательности чисел на компьютере, комментирует в этой связи эксперт Академии управления финансами и инвестициями Геннадий Николаев.

"Таким образом, желание проапгрейдить юань не должно вызвать какого-то шока и непонимания. Вероятнее всего, курс криптовалюты будет привязан к стоимости юаня, так что на активные спекуляции и взлет котировок можно будет не рассчитывать. Конкретики пока мало, но, скорее всего, речь идет об изменении системы расчетов на уровне банков, а значит, пользователи могут и не заметить особой разницы, тогда как ЦБ и банки смогут сэкономить на более совершенной инфраструктуре", — комментирует он.

Криптовалюта Народного банка Китая задумывается как продукт компромиссный и несет в себе признаки этого компромисса, согласен руководитель группы аналитиков Центра аналитики и финансовых технологий Марк Гойхман. "Это результат использования принципа: "не можешь запретить процесс – возглавь его", — говорит он.

Классические криптовалюты, такие как биткоин, опасны для центрального банка и денежного обращения страны из-за своей неподконтрольности, скрытости пользователей, замены официальных денег. Но этим они и привлекательны для многих пользователей. Особенно это актуально для Китая – одного из лидеров рынка обращения цифровых денег в мире. Есть официальный запрет в стране на торговлю криптовалютами и на ICO. Но сама природа таких валют не позволяет отвратить от них пользователей, поскольку все происходит анонимно.

Банк Китая поэтому пытается сохранить некоторые преимущества криптовалют, такие как доступность, быстроту и дешевизну переводов, но оставить контроль за собой. ЦБ Китая будет выдавать патенты на скачивание мобильного кошелька предприятиям и людям для обмена юаней на криптовалюту, сможет видеть отправителей, получателей платежей – то, чего нет при использовании биткоина. Ни о каких ICO компаниями с оплатой CBDC речь не идёт, то есть запреты не нарушаются.

Очевидно, фактически это будет почти тот же юань, но иного вида – не безналичный, не наличный, а криптовалютный. Народный банк, вероятно, будет определять и курс валюты к фиатному юаню. Так станет контролироваться и общий объем денежной массы в стране, что важно для стабильности денежной системы.

СОВМЕСТИТЬ НЕСОВМЕСТИМОЕ

Одно из главных отличий криптовалют от традиционных валют – децентрализация, то есть отсутствие единого эмиссионного центра и, соответственно, контроля объема валюты в обращении государством или крупным игроком рынка, напомнил ведущий аналитик ИФ "Олма" Антон Старцев.

"Новые инструменты, запускаемые правительственными организациями, такие как El Petro или анонсированная Народным банком Китая криптовалюта, следует скорее называть квази-криптовалютами, поскольку их эмиссия контролируется государством. Вместе с тем, это не обязательно помешает новой квази-валюте стать востребованной в качестве средства расчетов, если она будет успешно интегрирована в технологические решения коммерческих банков КНР", — рассуждает он.

Таким образом, новая криптовалюта – попытка совместить во многом несовместимое, а именно централизацию и децентрализацию. Именно такие противоречия не позволяют выпустить "полноправную" криптовалюту ни одному государству, которое замахивалось на такой проект.

"Поэтому есть основания предполагать, что в данных условиях новая криптовалюта будет пользоваться ограниченным спросом — например, для платежей, которые можно и без того открыто осуществить в юанях", — прогнозирует Гойхман.