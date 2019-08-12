МОСКВА, 12 авг — Dow Jones. Самый серьезный после осуществленной четыре года назад девальвации эксперимент Китая с курсом национальной валюты указывает на то, что власти страны уверены в своей способности не допустить серьезного оттока капитала.

Ранее в августе Китай позволил юаню упасть ниже ключевого уровня 7 против доллара США впервые с 2008 года. Министерство финансов США при этом незамедлительно обвинило Пекин в манипулировании валютным курсом, и торговая война двух стран разгорелась с новой силой.

К концу прошлой недели юань несколько стабилизировался, и на рынках затеплилась надежда, что полномасштабной валютной войны удастся избежать.

Решение властей Китая позволить юаню пробить столь яростно защищаемый ранее уровень против доллара оживило воспоминания об августе 2015 года, когда Пекин шокировал мировые финансовые рынки, осуществив неожиданную девальвацию национальной валюты.

Теоретически Китай жестко регулирует потоки капитала через собственную границу, но на практике власти борются со значительным оттоком капитала, как легальным, так и негласным, уже много лет. Критической точки данная проблема достигла в 2015 году, когда отток капитала исчислялся сотнями миллиардов долларов.

Деньги были выведены из страны посредством различных схем, в которых участвовали торговые площадки Гонконга и Макао. У этих двух китайских территорий существуют собственные валюты. Участники рынка обращались к агентам по денежным переводам, которые играли роль подпольных банков, и приобретали деноминированные в иностранной валюте страховые продукты в различных регионах, в том числе и в Гонконге.

Компании Китая использовали различные схемы с инвойсами и увеличением объявленной стоимости грузов, чтобы оправдать перевод значительных сумм денег за рубеж.

С тех пор власти ужесточили контроль за выводом капитала за рубеж для юридических и физических лиц, ограничивая пространство для получения одобрения на трансграничные приобретения и осуществляя мониторинг зарубежных платежных операций по картам китайских банков.

Согласно результатам исследования Института китаеведения им. Герхарда Меркатора, расположенного в Берлине, в период с июня 2016 года по январь 2018 года власти Китая внесли 75 изменений в законодательство, регулирующее контроль над капиталом. Пекин может ужесточать или смягчать контроль над движением капитала в зависимости от рыночных условий.

"Согласие властей Китая на ослабление юаня позволяет предположить, что они уверены в способности существующих административных мер предотвратить значительный отток капитала", — считает Кун Го из ANZ.

В мае Государственное валютное управление Китая заявило о 17 случаях, когда физические или юридические лица понесли наказание за нарушение правил, касающихся валюты. Это является еще одним доказательством серьезности намерений Пекина в области ограничения движения капитала, а также служит наглядным примером того, насколько масштабной является данная проблема.

Один из нарушителей использовал банковские счета 34 человек, чтобы вывести за границу 2,5 млн долларов. Согласно законам Китая, каждый гражданин страны ежегодно может покупать иностранную валюту на сумму, не превышающую 50 000 долларов США. В качестве наказания данному нарушителю был назначен штраф в размере 830 000 юаней (117 777 долларов), и он был взят на особый контроль.

В валютном управлении также сообщили о том, что другой гражданин страны купил доллары на сумму эквивалентную 13,8 млн юаней посредством 16 транзакций через незарегистрированные пункты обмена валют, а одна из торговых компаний сфабриковала договора с целью вывести за границу более 15 млн долларов.

Подобные случаи наряду с уверенными комментариями центрального банка и официальных СМИ Китая сигнализируют о том, что дальнейшей серьезной девальвации юаня ожидать не стоит. И большинство участников рынка разделяют это мнение.

Аналитики Bank of America Merrill Lynch, к примеру, ожидают снижения юаня до уровня 7,3 против доллара США к концу года и небольшого укрепления в 2020 году. В Deutsche Bank прогнозируют, что пара доллар/юань к концу года будет торговаться по 7,1 в отсутствие обострения торгового конфликта. В конце торгов в Китае в пятницу пара доллар/юань торговалась по 7,0598.

Дальнейшее падение юаня создаст проблемы для китайских застройщиков и других корпоративных заемщиков, чей долг зарубежным кредиторам весьма велик, так как они получают доходы в основном в юанях.

Непогашенные долларовые долговые обязательства китайских компаний по состоянию на конец марта составляли 900 млрд долларов США, что почти втрое превышает уровень пятилетней давности. Об этом свидетельствуют данные Банка международных расчетов.

Несмотря на строгий контроль движения капитала, Китай может столкнуться с оттоком капитала в случае дальнейшего ослабления юаня, считают некоторые аналитики.

Луис Куиджс из Oxford Economics отмечает, что властям не выгодно сильное ослабление национальной валюты, учитывая опасения относительно возможного оттока капитала.

"В Китае обычно считают ослабление юаня предвестником дальнейшего падения национальной валюты. Некоторые считают это основанием для вывода денег за границу", — говорит он.

В распоряжении Пекина есть различные инструменты более прямого контроля валютного курса, в том числе власти могут использовать валютные резервы, которые превышают 3 трлн долларов США, выводить ликвидность с оффшорных рынков юаня или же приказать государственным банкам поддержать национальную валюту. Народный банк Китая также может позволить себе определенную свободу в определении ежедневного фиксинга юаня на внутреннем рынке.

"Мы считаем, что власти продолжат осуществлять контроль над движением капитала намного более жестче, чем это происходило в 2015 году", — отмечает Мансур Мухиддин из NatWest Markets. "Они более чем осведомлены о риске оттока капитала", — добавляет он.

— Автор Steven Russolillo, steven.russolillo@wsj.com; перевод ПРАЙМ, +7 (495) 645-37-00, dowjonesteam@1prime.biz

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