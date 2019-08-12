МОСКВА, 12 авг — Dow Jones. Американскому доллару едва ли удастся одержать победу в валютной войне.

На прошлой неделе китайский юань впервые за десятилетие пробил психологически значимый уровень 7 юаней за доллар. Поскольку Народный банк Китая жестко контролирует национальную валюту, многие инвесторы разглядели в этом признак того, что власти страны решили обесценить юань для нивелирования эффекта пошлин, вводимых США на китайский импорт.

Это вызвало тревогу среди валютных трейдеров. Если примеру Китая последуют другие страны, особенно США, это спровоцирует гонку на понижение курсов, в которой не будет победителей. Индекс доллара США WSJ с начала года вырос на 1,2%, и президент Дональд Трамп уже не раз угрожал принять меры, направленные на его понижение.

Между тем реализовать подобные угрозы США будет непросто.

Многие аналитики полагают, что доллар сам подешевеет попросту потому, что Федеральная резервная система США впервые с 2008 года приступила к понижению стоимости займов, реагируя на ослабление роста мировой экономики. Понижение процентных ставок имеет тенденцию провоцировать отток денежных средств за границу, особенно если учесть, что Европейский центральный банк вряд ли сможет ответить американскому значительным понижением собственной ключевой ставки, которая уже находится на беспрецедентно низком уровне —0,4%.

Понижение процентных ставок ФРС уже отражено в рыночных ценах. Доходность 10-летних казначейских обязательств составляет около 1,7% по сравнению с почти 3% год назад. Тем не менее, процентные ставки могут быть опущены ниже, чем ожидается, в случае усугубления обеспокоенности состоянием экономики, что создаст парадоксальную ситуацию, поскольку экономические проблемы одновременно повысят спрос на активы-убежища, включая доллар США.

При этом прямые продажи долларов США правительством вряд ли будут иметь успех, по крайней мере в среднесрочной перспективе.

В стабилизационном фонде Министерства финансов США имеется всего 23 млрд долларов США для продажи. Еще 51 млрд долларов хранится в резервных активах Международного валютного фонда. Это капля в море для валютного рынка объемом в 5 трлн долларов США.

Даже когда центральным банкам удается продавать деньги, добытые из ниоткуда, эффект от таких продаж, как правило, оказывается меньше ожидаемого.

Это связано с тем, что торги высоко ликвидными финансовыми активами, такими как валюта, обычно больше зависят от ожиданий относительно их будущей ценности, нежели от спроса и предложения или даже процентных ставок. Многие инвесторы ожидают падения доллара в этом году из-за действий ФРС. Укрепление же доллара было обусловлено относительной стабильностью американской экономики по сравнению с экономиками других стран мира.

В этом контексте также стоит вспомнить опыт Банка Японии, который осуществлял интервенции для ослабления иены в 2010-2011 годах. Столкнуть валюту вниз удалось только в одном из четырех раундов интервенций, причем достигнутый эффект был сведен на нет уже через 30 дней торгов.

Действия Народного банка Китая и других центральных банков, практикующих валютные привязки, эффективна, поскольку они устанавливают границы для инвесторов, проводя интервенции, чтобы их валюта торговалась в диапазоне вокруг определенного уровня.

Банк Японии открыл для себя эту практику в 2016 году. Если раньше он покупал государственные облигации без конкретной цели, то в 2016 году заявил, что будет поддерживать доходность 10-летних облигаций около 0%. С тех пор ему удавалось удерживать доходность облигаций в этом диапазоне при гораздо меньших вложениях в их покупку.

Четкая привязка валютных курсов потребует маловероятного радикального изменения мандатов центральных банков западных стран. Скоординированные крупномасштабные интервенции, подобные той, которая была реализована в рамках соглашения "Плаза" 1985 года пятью ведущими государствами, договорившимися о совместных усилиях по ослаблению доллара, тоже представляются делом далекого прошлого.

Идея ответить на девальвацию юаня обесценением американского доллара может быть по душе президенту Дональду Трампу, однако ему придется иметь дело с гораздо менее податливым валютным рынком.

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