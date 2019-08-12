МОСКВА, 12 авг — ПРАЙМ. Наибольший вклад в замедление годовой инфляции в РФ в июле до 4,6% внесло ожидаемое снижение годовых темпов роста тарифов на жилищно-коммунальные услуги, говорится в информационно-аналитическом комментарии ЦБ "Динамика потребительских цен".

"В июле 2019 года продолжилось замедление инфляции. Годовой прирост потребительских цен составил 4,6%, что на 0,1 процентного пункта ниже, чем в июне. Наибольший вклад в замедление внесло ожидаемое снижение годовых темпов роста тарифов на жилищно-коммунальные услуги из?за меньшей, чем годом ранее, индексации, первый этап которой пришелся на январь. Как результат, заметно снизились годовые темпы роста цен на услуги", — отмечает Банк России.

Авторы документа указывают, что годовая продовольственная инфляция сохранилась на июньском уровне при повышении темпов удорожания плодоовощной продукции и замедлении роста цен на другие группы продовольствия. "Увеличились годовые темпы удорожания непродовольственных товаров, в основном за счет эффекта базы в динамике цен на нефтепродукты. Месячные темпы роста потребительских цен с поправкой на сезонность возросли после замедления в июне. Колебания месячной инфляции связаны в основном с волатильностью цен на плодоовощную продукцию", — указывают в ЦБ.

По прогнозу Банка России, с учетом проводимой денежно-кредитной политики инфляция вернется к 4% в начале 2020 года, напомнили авторы комментария. Вместе с тем, месячный темп прироста потребительских цен с исключением сезонности в июле возрос до 0,2% (на 0,1 процентного пункта) под влиянием удорожания плодоовощной продукции после значительного снижения цен на нее в июне. C поправкой на сезонность темпы удорожания непродовольственных товаров не изменились.

В июле текущего года по сравнению с предыдущим месяцем наблюдалось замедление годовой инфляции в большинстве регионов — в 49. Индексация тарифов на ЖКУ и динамика цен на продовольственные товары внесли основной вклад в региональную неоднородность инфляции, указали в ЦБ. "Наибольшее замедление годовой инфляции наблюдалось в регионах Европейской части России и преимущественно было связано с эффектами базы в продовольственной инфляции и динамикой цен на услуги туризма и ЖКУ", — отмечается в документе.

"В то же время в отдельных регионах продолжает наблюдаться годовая инфляция устойчиво выше (около 6%) и ниже (около 3%) среднероссийского уровня. На динамику инфляции в этих регионах продолжают влиять локальные факторы, в том числе немонетарного характера", — резюмировал ЦБ.