МОСКВА, 12 авг — ПРАЙМ. Рост ВВП РФ во втором квартале 2019 года, по предварительным данным, ускорился до 0,9% с 0,5% кварталом ранее, в первом полугодии экономика страны прибавила 0,7% в годовом выражении, сообщили журналистам на брифинге в Росстате.

По оценке Минэкономразвития, опубликованной в середине июля, ВВП России во втором квартале текущего года вырос на 0,8%, а в первом полугодии – на 0,7% в годовом выражении.

"Предварительная оценка: рост ВВП во втором квартале составил 0,9%, соответственно, по полугодию — 0,7% (год к году — ред.)", — сообщили в статистическом ведомстве. Как отметили в Росстате, основными драйверами роста экономики во втором квартале стали добыча полезных ископаемых, обрабатывающая промышленность и транспорт.

По данным Росстата, ВВП РФ в первом квартале 2019 года вырос на 0,5%.

Официальный прогноз Минэкономразвития предполагает рост ВВП РФ в 2019 году на 1,3%. Банк России в середине июня снизил прогноз роста ВВП страны в 2019 году до 1-1,5% с 1,2-1,7%.