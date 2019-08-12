МОСКВА, 12 авг — ПРАЙМ. США на фоне торговой войны с Китаем может увеличить пошлины против товаров из этой страны, что может привести к замедлению темпов экономического роста обеих стран в 2020 году, говорится в отчете международного рейтингового агентства Moody's.

В центре внимания рынков остается торговый конфликт между США и Китаем, который резко обострился в первые дни августа, когда президент США Дональд Трамп заявил о намерении американской стороны с 1 сентября ввести пошлину в 10% на товары из Китая стоимостью 300 миллиардов долларов в год.

В ответ ЦБ Китая 5 августа опустил курс юаня к доллару до минимума с декабря, а в минувшую среду еще почти на 0,5%, приблизив курс национальной валюты к психологической отметке 7 юаней за доллар. Эта мера Китая привела к опасениям того, что страна может использовать валютный курс в качестве инструмента в торговой войне с США, хотя её власти заявляли, что не собираются делать курс юаня инструментом реагирования на торговый конфликт.

"Усиление напряженности указывает на риск того, что США еще больше увеличат тарифы на китайский импорт, а Пекин сделает соответствующий ответ. Это повышает перспективу более медленного экономического роста в 2020 году, чем ожидаемые в настоящее время нами 6% в Китае и 1,7% в США", — говорится в документе.

Агентство считает, что власти Китая продолжат поддерживать курс юаня, но могут допустить и умеренное его снижение, если темпы роста экономики страны замедлятся сильнее, чем они ожидают. В то же время валютная политика Китая может ужесточить торговую войну двух стран, а также привести к замедлению темпов роста всей мировой экономики.

Moody's также представило три вероятных сценария развития торговой войны между США и Китаем. Первый предполагает отсутствие торгового соглашения и дальнейшую эскалацию спора, но переговоры будут продолжены и в 2020 году. Второй сценарий предполагает усиление торговой напряженности: обе страны устанавливают высокие пошлины на весь импорт друг друга и вводят другие ограничительные меры. Третий вариант предполагает разрешение некоторых вопросов, что приведет к заключению договорённостей и отмене хотя бы некоторых из существующих пошлин.