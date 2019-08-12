БУЭНОС-АЙРЕС, 12 авг — ПРАЙМ. Ряд аргентинских банков подняли курс песо к доллару почти на 30% после итогов праймериз, однако в целом национальная валюта начала понемногу отыгрывать утреннее падение.

По итогам обработки 98.67% голосов на праймериз оппозиционный альянс Альберто Фернандеса "Фронт для всех" (Frente de todos) набирает 47,65%, коалиция действующего президента "Вместе за перемены" (Juntos por el cambio) 32,08%. Такой разрыв между лидерами гонки стал для многих полной неожиданностью.

Большинство банков страны подняли обменный курс в среднем до 60-62 песо за доллар. Но есть ряд кредитных учреждений, которые продают доллар за 64 песо (Banco Santa Cruz, Banco Santa Fe, Banco de San Juan).

Однако многие крупные банки (Banco Ciudad, Banco Santander) уже снизили обменный курс с 60 песо до 58 песо за доллар.

Накануне доллар в среднем обменивался по курсу 46-47 песо.

Президент Аргентины Маурисио Макри после серьезного проигрыша в понедельник проведет совещание с кабинетом министров, чтобы проанализировать необходимые изменения в управлении и разработать стратегию по сдерживанию доллара, сообщил телеканал TN со ссылкой на источники.