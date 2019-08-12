МОСКВА, 12 авг /ПРАЙМ/. Дефицит бюджета США в июле 2018-2019 финансового года составил 119,696 миллиарда долларов против дефицита в 8,477 миллиарда долларов в июне, следует из отчета министерства финансов страны.

Аналитики, опрошенные агентством Рейтер, ожидали, что дефицит бюджета страны за месяц составил 120 миллиардов долларов.

Годом ранее в июле в стране был зафиксирован дефицит бюджета в размере 76,865 миллиарда долларов.