Дефицит бюджета США в июле составил $119,7 млрд
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МОСКВА, 12 авг /ПРАЙМ/. Дефицит бюджета США в июле 2018-2019 финансового года составил 119,696 миллиарда долларов против дефицита в 8,477 миллиарда долларов в июне, следует из отчета министерства финансов страны.
Аналитики, опрошенные агентством Рейтер, ожидали, что дефицит бюджета страны за месяц составил 120 миллиардов долларов.
Годом ранее в июле в стране был зафиксирован дефицит бюджета в размере 76,865 миллиарда долларов.
Государственные расходы в США в июле выросли на 22,8% в годовом выражении и составили 371,044 миллиарда долларов, доходы увеличились на 11,6% — до 251,348 миллиарда.
https://1prime.ru/state_regulation/20190812/830232757.html